Как в области Абай борются с нелегальными старателями

За три года в области Абай выявили 19 фактов незаконной добычи недр. В результате рейдов у нелегальных старателей изъяли девять металлоискателей, а по выявленным нарушениям было возбуждено и рассмотрено 20 административных дел. В одном из случаев ущерб особо охраняемой природной территории оценили более чем в 228 млн. тенге.

Специализированная природоохранная прокуратура области Абай работает с августа 2023 года. За это время совместно с департаментом полиции, территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, и другими уполномоченными органами были созданы мобильные группы, которые регулярно проводят рейды.

Основные факты незаконного старательства, по данным прокуратуры, выявляются в Жарминском и Кокпектинском районах области.

Один из эпизодов произошёл 27 сентября 2025 года вблизи села Ади Шарипова Жарминского района.

«Во время рейда был установлен старатель А. Садвакасов, занимавшийся незаконной добычей золота и других полезных ископаемых. У него изъяли металлоискатель «Gold Monster 1000» и мотоцикл «Almotour 200», - рассказали в Специализированной природоохранной прокуратуре области Абай.

Ещё у одного задержанного, также занимавшегося старательством, обнаружили и изъяли металлоискатель той же марки.

«В отношении нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 463 КоАП РК, которое предусматривает «наказание за занятие бизнесом или другой деятельностью без обязательной регистрации, разрешения или уведомления». Материалы направили в Жарминский районный суд. Сумма штрафа составила 117 960 тенге», - уточнили в надзорном природоохранном ведомстве.

В суде Жарминского района мужчины признали свою вину.

Однако последствия незаконного недропользования могут быть значительно серьезнее. Один из таких случаев выявили в Кокпектинском районе. По данным природоохранной прокуратуры, на территории особо охраняемой природной территории, относящейся к РГУ «ГЛПР "Семей Орманы"», проводились добычные работы ТОО «Orient Gold».

«При проведении работ был полностью уничтожен плодородный слой почвы и зелёные насаждения. Размер ущерба, причинённого особо охраняемой природной территории, составил 228 319 821 тенге», - рассказали о нанесённом уроне в прокуратуре.

30 мая 2026 года по этому факту прокуратура начала досудебное расследование по части 3 статьи 334 УК РК «Самовольное пользование недрами».

Каждый отдельный случай – это разный масштаб проблемы. С одной стороны – два старателя без лицензии в стороне от людей, с другой - огромный урон, последствие которого для природы оценивается в сотни миллионов тенге.

Для золотоносной Абайской области, где драгметаллы остаются привлекательным ресурсом, вопрос в итоге выходит за рамки того, сколько нелегальных старателей удастся поймать во время очередного рейда. Не менее важен другой вопрос: можно ли сделать так, чтобы техника для добычи не попадала к тем, кто не имеет права вести эти работы.

«В целом наиболее важным способом противодействия незаконному недропользованию является эффективный государственный контроль. По мнению прокуратуры, представляется целесообразным установить обязательную государственную регистрацию отдельных видов техники и оборудования, которые могут использоваться непосредственно для старательской добычи полезных ископаемых. Это промывочные установки, драги, промывочные приборы, мобильные дробильно-сортировочные установки и другое», - поделились своим видением решения проблемы в природоохранной прокуратуре.

Организация, реализующая оборудование, включенная в установленный государством перечень специализированной техники для старательства, должна иметь соответствующее разрешение либо лицензию на такую деятельность. После совершения сделки информация о продаже должна автоматически передаваться в государственный реестр.

«К примеру, человек приобретает специализированную промывочную установку. При регистрации техники система устанавливает наличие действующей лицензии на старательство. В случае отсутствия, регистрация техники для целей старательства не производится, либо продажа осуществляется только в предусмотренных законом случаях», - уточнили своё предложение в природоохранной прокуратуре.

Сейчас контроль в основном начинается там, где уже обнаружена незаконная добыча. Предлагаемая система должна перенести его на более ранний этап - к моменту приобретения оборудования.

Читай также:

Более 5 км дороги заасфальтировали в области Абай

14 инвестиционных проектов одобрили в области Абай