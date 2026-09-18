Роялти на твердые полезные ископаемые введут позже в Казахстане

В Казахстане планируют перенести введение роялти на твердые полезные ископаемые с 2027 на 2029 год. Такое решение поддержали участники заседания Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Согласно новым нормам Налогового кодекса, роялти должны были начать взимать с 1 января 2027 года при продаже минерального сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе после их переработки.

Норма касается сырья, добытого по лицензиям, выданным после 31 декабря 2026 года на территориях, где ранее право недропользования не предоставлялось.

Перенести срок предложило Министерство промышленности и строительства. В ведомстве объяснили это необходимостью дополнительно проработать механизм нового платежа.

В частности, предстоит определить налоговую базу для техногенных минеральных образований, порядок администрирования роялти и размеры ставок. При их расчете необходимо учитывать особенности новых лицензий, капиталоемкость проектов и рентабельность попутных компонентов.

По данным министерства, эти вопросы требуют согласования между отраслями, а предлагаемые механизмы необходимо проверить на финансово-экономических моделях предприятий.

По итогам обсуждения участники Проектного офиса поддержали перенос срока введения роялти на твердые полезные ископаемые на два года – с 1 января 2027 года на 1 января 2029 года.