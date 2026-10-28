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  • «Байтерек» подготовил проекты в пищевой промышленности на сумму свыше 500 млрд тенге – Токаев

«Байтерек» подготовил проекты в пищевой промышленности на сумму свыше 500 млрд тенге – Токаев

28 Октября 2026, 11:49
АВТОР
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Pixabay.com 28 Октября 2026, 11:49
28 Октября 2026, 11:49
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Фото: Pixabay.com

Холдинг «Байтерек» сформировал перечень перспективных проектов в пищевой промышленности общей стоимостью более 500 млрд тенге. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что по итогам 2025 года сельское хозяйство выросло примерно на 6%, а объём продукции агропромышленного комплекса достиг 15 трлн тенге. При этом льготное финансирование отрасли увеличилось с 1 трлн до 1,5 трлн тенге.

«Следующий вопрос. Мы должны приложить все усилия для дальнейшего динамичного развития сельского хозяйства. В прошлом году эта отрасль выросла примерно на 6 процентов, а объём продукции, произведённой в агропромышленном комплексе, достиг 15 триллионов тенге. Объём финансирования на льготных условиях увеличился с 1 триллиона до 1,5 триллиона тенге по сравнению с предыдущим годом. Однако часть выделенных средств расходуется на текущие нужды и пополнение оборотных средств. Фермерам необходима масштабная система финансирования, которая позволит им планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Поэтому Правительству необходимо внедрить эффективные и действенные механизмы обеспечения фермеров долгосрочными инвестиционными ресурсами», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поручил ускорить реализацию проектов в пищевой промышленности и технологическое обновление сельского хозяйства.

«Холдинг «Байтерек» подготовил перечень перспективных проектов в пищевой промышленности общей стоимостью более 500 миллиардов тенге. Для успешной реализации всех этих проектов необходимо без промедления решить вопрос выделения доступного финансирования на льготных условиях и незамедлительно приступить к реализации качественных проектов. Кроме того, пришло время технологически модернизировать сельское хозяйство. Необходимо увеличить количество производимых в нашей стране высококачественных в технологическом отношении тракторов и комбайнов. Это актуальный вопрос. Таким образом мы сможем ещё больше повысить эффективность сельскохозяйственного производства», – подчеркнул Глава государства.

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