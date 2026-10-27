Немецкий альпинист погиб при спуске с горы Ама-Даблам в Непале

Немецкий альпинист погиб после падения во время спуска с вершины Ама-Даблам в Гималаях на северо-востоке Непала. Об этом сообщил представитель туристической компании.

Как сообщает Reuters, по словам главы компании Real Himalaya Pvt Ltd Гокула Тапы, альпинист достиг вершины высотой 6 814 метров в воскресенье, однако во время спуска сорвался и погиб в понедельник.

Тело альпиниста эвакуировали с горы вертолётом и доставили в больницу Катманду для проведения вскрытия.

Ама-Даблам считается популярным местом среди альпинистов. Гора расположена в районе Солукхумбу, в восточной части Гималаев, примерно в 20 километрах от Эвереста.

В нынешнем сезоне восхождений, который продолжается с сентября по ноябрь, разрешения на подъём на Ама-Даблам получили более 300 альпинистов.