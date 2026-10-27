Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 октября

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице и 14 областях Казахстана. Прогнозируют туман, небольшой дождь и снег, гололед, заморозки до 11 градусов, пыльную бурю и сильный ветер.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром туман.

В Акмолинской области на севере, востоке и юге ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью на западе и юге небольшой дождь и снег, гололед. На западе, севере и в центре туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области на севере и востоке ночью и утром туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный в горных районах, порывы 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На западе, юге и востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы ночью заморозки 1-3 градуса и высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью заморозки 2-4 градуса и высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в горных районах ночью и утром туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Ночью заморозки 2-7 градусов, в центре области 11 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге высокая. В Талдыкоргане ночью заморозки 9-11 градусов.

В Жамбылской области в горных районах туман. Ветер северо-восточный в горных районах, 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 3-8 градусов. На севере, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью заморозки 5-7 градусов.

В Туркестанской области ветер северо-восточный в горных и предгорных районах, 15-20 м/с. Ночью на севере и западе заморозки 3 градуса. На севере, западе, в центре и в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на востоке и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный на востоке и в центре, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере ночью и утром туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре чрезвычайная.

В Атырауской области и в Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области в центре ветер восточный, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.