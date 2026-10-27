В Казахстане работают 1,8 млн камер: сколько преступлений раскрыли с их помощью
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В Казахстане установлено 1,8 млн камер видеонаблюдения, которые охватывают в том числе 65 тысяч дворов. С их помощью полиция раскрыла 13,8 тысячи преступлений и пресекла более 763 тысяч административных правонарушений. Такие данные представил министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.
По словам министра, с начала 2026 года общая преступность в стране снизилась на 15%, а раскрываемость выросла на 5%. За этот период полиция пресекла 13,7 млн административных правонарушений.
Камер с видеоаналитикой станет больше
Сейчас в Казахстане работают 51 тысяча камер с функцией видеоаналитики. До конца года их количество планируют увеличить до 60 тысяч.
Одновременно ведется подготовка к созданию национальной системы видеомониторинга. Продолжается расширение сети центров оперативного управления в городах и районных центрах.
Полицейских оснащают смарт-жетонами, которые позволяют оперативно координировать их действия с применением технологий искусственного интеллекта.
Проверили 58 тысяч человек на риски бытового насилия
Отдельное внимание МВД уделяет предупреждению семейно-бытового насилия.
По новому стандарту оценки рисков проверили 58 тысяч человек. Из них 2 тысячи отнесли к группе риска.
Для профилактики правонарушений среди подростков за школами закрепили 8 тысяч сотрудников полиции.
В стране действуют 267 классов «Жас сақшы» и 69 классов «Жас Бүркіт», где занимаются правовым и патриотическим воспитанием школьников.
По данным МВД, с начала года удалось пресечь более 1,5 тысячи преступлений среди подростков. Общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 9%.
Казахстанцы стали чаще обращаться в полицию через приложения
С начала года через мобильные приложения в полицию поступило 138 тысяч обращений.
Из них 80 тысяч направили через сервис «Закон и порядок», доступный в eGov и банковских приложениях.
Сотрудники полиции проводят встречи с населением, а участковые инспекторы поддерживают связь с жителями через домовые чаты.
К предупреждению правонарушений привлекают волонтеров и общественных помощников. При их содействии пресекли 20 тысяч административных правонарушений и раскрыли 300 преступлений.
Почти 500 социальных проектов по всей стране
О работе с общественными организациями на заседании рассказал министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.
По его словам, в Казахстане реализуется около 500 социальных проектов, направленных на защиту прав граждан, повышение правовой грамотности и предупреждение правонарушений. Среди направлений работы находится противодействие распространению ложной информации.
Совместно с Гражданским альянсом Казахстана создан республиканский проектный офис по продвижению общенациональных принципов, включая «Закон и порядок».
В регионах действуют 20 проектных офисов. Для неправительственных организаций и граждан проведено около тысячи правовых консультаций.
К информационно-разъяснительной работе привлекают волонтеров и добровольческие организации. В продвижении принципа «Закон и порядок» участвуют и представители бизнеса.
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