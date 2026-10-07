1,5 тысячи молодых казахстанцев объединят в книжные клубы

Молодежное крыло партии «Әділет» запустило проект «Оқырман ұрпақ», который объединит 1,5 тысячи молодых людей из 17 областей и трех городов республиканского значения. Участники будут читать по одной книге в месяц, а затем встречаться для обсуждения прочитанного, передает BAQ.KZ.

Проект построен по принципу «Один месяц – одна книга – одна встреча». Участники будут объединяться в книжные клубы, самостоятельно выбирать произведения, а обсуждения дополнят квизами, дебатами и другими интеллектуальными форматами.

Как отмечают организаторы, задача проекта – поддержать интерес молодежи к чтению, развивать критическое мышление и создать площадки для открытого обмена мнениями.

Первые встречи уже проходят в регионах. В Западно-Казахстанской области участники собрались в Университете имени Махамбета. В Туркестанской области проект презентовали в областной детской библиотеке Altynsarin с участием представителей литературных клубов.

В Шымкенте молодые люди обсудили книгу Жандарбека Булгакова «Сөз менеджменті», после чего приняли участие в тематическом квизе.

По словам руководителя Западно-Казахстанского областного филиала Молодежного крыла партии «Әділет» Ерлика Шамгали, организаторы хотят сделать чтение частью привычной для молодых людей информационной среды.

«Сегодня молодежь ежедневно получает огромный объем информации через смартфоны и социальные сети. Мы хотим использовать привычные для нее форматы и технологии, чтобы поддержать интерес к книгам и сделать чтение частью повседневной жизни», – отметил он.

При этом проект не планируют ограничивать традиционными встречами книжного клуба. В программу хотят включить интеллектуальные игры, дебаты и другие интерактивные форматы.

До конца года в рамках «Оқырман ұрпақ» планируется сформировать постоянное читательское сообщество, разработать ежемесячный план чтения, пополнить книжные фонды в регионах и подготовить модераторов из числа активной молодежи.

В дальнейшем книжные клубы планируют развивать в регионах как постоянные площадки для чтения, обсуждения литературы и интеллектуального общения.