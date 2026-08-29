1,5 тысячи тонн мусора вывезли с берегов рек и водоемов Казахастана

Основная цель акции — очистка прибрежных территорий и водоёмов, а также привлечение внимания населения к вопросам сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

В мероприятиях приняли участие порядка 36 тыс. человек, в том числе представители государственных органов, студенты, волонтёры и неравнодушные жители регионов.

В рамках акции проведена масштабная уборка береговых линий рек и водоёмов. Участниками собрано и вывезено 1,5 тыс. тонн мусора, что позволило очистить значительные площади прибрежных территорий и предотвратить дальнейшее загрязнение водных объектов.

По итогам акции:

* очищено 663 гектаров прибрежных территорий;

* 810,7 тонн бытовых отходов передано на переработку.

Акция «Чистые берега» является частью системной работы в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и способствует повышению экологической ответственности граждан, развитию культуры бережного отношения к природе и улучшению состояния окружающей среды.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено во всех регионах страны.