Компании в ВКО оштрафовали на 36 млн тенге за экологические нарушения

В Восточно-Казахстанской области несколько предприятий привлечены к административной ответственности за нарушения экологического законодательства. Общая сумма штрафов составила около 36 млн тенге.

Как сообщили в Департаменте экологии ВКО, внеплановые проверки прошли на асфальтобетонных установках и дробильно-сортировочных комплексах в Катон-Карагайском районе, районе Самар и Усть-Каменогорске.

В частности, у компании «ВекторSolano» дробильно-сортировочная установка работала без необходимого очистного оборудования для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Предприятие привлекли к ответственности за нарушение требований по охране атмосферного воздуха и невыполнение требований законодательства об обязательной государственной экологической экспертизе.

На асфальтобетонном заводе «Катон-Карагайский ПДУ» контрольные замеры выявили превышение нормативов выбросов пыли в 41 раз. По данным экологов, это свидетельствует о ненадлежащей работе пылеулавливающего оборудования.

Еще на одном асфальтобетонном заводе — компании «Дорожно-строительное управление №14» — зафиксировали превышение нормативов выбросов пыли в 1,7 раза. Кроме того, установленное оборудование не обеспечивало необходимую очистку выбросов.

В ходе проверки компании «СК Зайсан» установлено, что асфальтобетонная и дробильно-сортировочная установки эксплуатировались без соответствующего экологического разрешения. Работу установок запретили на три месяца.

«Общая сумма административных взысканий составила около 36 млн тенге. На сегодняшний день Департаментом выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований экологического законодательства с установлением конкретных сроков их устранения», — сообщили в ведомстве.

В Департаменте экологии заявили, что продолжат проверки объектов, деятельность которых может оказывать негативное воздействие на окружающую среду региона.