Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 августа

Синоптики объявили на 29 августа штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана. В северных и центральных регионах ожидаются дожди, грозы, град и туман, местами сильные дожди. На юге и юго-востоке прогнозируется сильная жара до 37 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью ожидается дождь, днем — небольшой дождь, временами гроза. Ночью и утром прогнозируется туман.

В Акмолинской области на востоке ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь и град, на юге — небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке прогнозируется туман.

В Северо-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе прогнозируется туман. В Петропавловске ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. На северо-западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, на западе, севере и в центре — сильный дождь, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза и сильный дождь ночью.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на севере временами сильный дождь, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза и град. На юге прогнозируется сильная жара до 35 градусов. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь и гроза.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара до 37 градусов. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидается жара до 35 градусов, в Конаеве — до 36 градусов. В Конаеве также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем ожидается сильная жара до 37 градусов. В центре, на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане прогнозируется жара до 36 градусов, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области в центре, на северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, востоке и в центре ожидаются дождь и гроза. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Актау временами ожидаются дождь и гроза, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе — высокая. В Уральске ночью и утром также прогнозируется туман.