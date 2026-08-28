В Казахстане появится вице-президент: что изменит новая должность?
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Ограничатся ли обязанности вице-президента лишь представительскими функциями? Стало известно, какие полномочия предусмотрены для этой должности в новой Конституции и как будет обеспечиваться преемственность власти.
В новой Конституции Казахстана вновь введён институт вице-президента. Кандидатуру на эту должность предлагает Президент, а для назначения требуется согласие Курултая.
Каковы основные обязанности вице-президента? Кто его назначает? Какова его роль в случае досрочного прекращения полномочий Президента? И почему вопрос о том, кто именно займёт эту должность, стал одним из главных общественных вопросов?
Попробуем ответить на эти вопросы на основе норм новой Конституции и действующего законодательства.
Кто назначает вице-президента?
Согласно статье 49 новой Конституции, вице-президент Казахстана назначается Президентом с согласия Курултая, которое даётся большинством голосов от общего числа депутатов Курултая.
Таким образом, кандидатуру предлагает Глава государства, а окончательное решение зависит от согласия Курултая. Вице-президент не избирается путём прямого голосования граждан.
Согласно Конституции, освобождение вице-президента от должности также относится к полномочиям Президента.
Чем занимается вице-президент?
Конституция прямо определяет основную функцию вице-президента. По поручению Президента он представляет Главу государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами.
Кроме того, Президент может наделять вице-президента иными полномочиями.
Ранее на заседании комиссии по конституционной реформе помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев говорил, что вице-президент может представлять интересы Казахстана в международных отношениях, а также взаимодействовать с общественно-политическими, научными, культурно-просветительскими организациями.
«Иные полномочия вице-президента определяются Президентом», — отмечал Ержан Жиенбаев.
При этом в новой Конституции вице-президент не рассматривается как заместитель Премьер-министра. Премьер-министр руководит Правительством, тогда как основная функция вице-президента — представлять Президента и выполнять задачи, определённые Главой государства.
Если Президент покинет должность, кому перейдёт власть?
Одна из важных функций института вице-президента — обеспечение преемственности власти.
В случае добровольной отставки Президента, его неспособности постоянно исполнять обязанности по состоянию здоровья, отрешения от должности либо смерти полномочия Президента прежде всего переходят к вице-президенту.
Если вице-президент по состоянию здоровья или по иным личным причинам не сможет принять полномочия Президента, они переходят к председателю Курултая, а если и он не сможет их принять — к Премьер-министру.
Таким образом, конституционная последовательность выглядит следующим образом:
Вице-президент → Председатель Курултая → Премьер-министр.
В случае досрочного прекращения полномочий Президента Курултай должен в течение семи дней объявить о проведении новых президентских выборов. Выборы проводятся в течение двух месяцев после принятия соответствующего решения Курултаем.
При этом лицо, временно исполняющее обязанности Президента, не может инициировать внесение изменений и дополнений в Конституцию, а также распускать Курултай.
Какие требования предъявляются к вице-президенту?
Согласно Конституционному закону «О Президенте Республики Казахстан», вице-президентом может быть назначен гражданин:
- являющийся гражданином Республики Казахстан по рождению;
- достигший 40-летнего возраста;
- свободно владеющий государственным языком;
- постоянно проживавший в Казахстане последние 15 лет;
- имеющий высшее образование.
Кроме того, вице-президент не может быть депутатом представительного органа, не вправе занимать другую оплачиваемую должность, заниматься предпринимательской деятельностью или состоять в политической партии.
Зачем нужен вице-президент?
При введении института вице-президента высказывались различные мнения о его необходимости. Одно из основных объяснений — обеспечение преемственности власти и непрерывности государственного управления.
Бывший депутат Мажилиса, доктор юридических наук Унзила Шапак ранее отмечала, что вице-президент не руководит отдельным государственным органом, а по поручению Президента выполняет представительские функции.
По её мнению, основная цель этого института — сохранение стабильности и обеспечение непрерывности управления в случае смены власти.
Президент Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что вокруг должности вице-президента существуют различные мнения, подчеркнув, что этот институт направлен на укрепление системы государственной власти.
«Должность вице-президента укрепляет наши институты власти», — заявил Глава государства.
Такая должность существует и в других странах
Институт вице-президента характерен не только для Казахстана. Такая должность существует в ряде государств с различными политическими системами.
Например, в США вице-президент избирается вместе с Президентом и председательствует в Сенате. В Индии вице-президент избирается и одновременно является по должности председателем Совета штатов — Раджья Сабхи.
Должность вице-президента также существует в Аргентине, Бразилии, Азербайджане, Анголе и других странах.
Однако статус и полномочия вице-президента в каждой стране различаются. Особенность казахстанской модели заключается в том, что вице-президент не избирается вместе с Президентом: его кандидатуру предлагает Глава государства, а назначение осуществляется с согласия Курултая.
По состоянию на 27 августа 2026 года официальная кандидатура на должность вице-президента ещё не была объявлена.
Слова Президента о том, что имя кандидата станет известно «на следующей неделе или в течение десяти дней», являются прогнозом относительно возможных сроков его объявления. Однако с юридической точки зрения процедура назначения состоит из нескольких этапов: Президент предлагает кандидатуру, Курултай даёт согласие, после чего Президент принимает решение о назначении.
Действующий Конституционный закон также предусматривает порядок, согласно которому, если внесение кандидатуры приходится на период отсутствия Курултая либо на период между его сессиями, Президент вносит кандидатуру в течение 20 дней после начала работы Курултая или очередной сессии.
Был ли в Казахстане вице-президент раньше?
В истории Казахстана институт вице-президента уже существовал.
Конституция 1993 года предусматривала должность вице-президента. Однако его статус и порядок избрания в тот период отличались от нынешней модели.
После принятия Конституции 1995 года институт вице-президента был исключён из системы государственного управления. Действие Конституции 1995 года прекращено с 1 июля 2026 года.
Поэтому нынешний институт вице-президента нельзя рассматривать как точное повторение модели, существовавшей в 1990-е годы.
Кратко о главном
Согласно новой Конституции, вице-президент:
- назначается Президентом с согласия Курултая;
- не избирается гражданами путём прямого голосования;
- по поручению Президента представляет Главу государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами;
- осуществляет иные полномочия, определяемые Президентом;
- в случае досрочного прекращения полномочий Президента является первым лицом, к которому переходят его полномочия;
- если вице-президент не может принять полномочия Президента, они переходят к председателю Курултая, а затем — к Премьер-министру.
Напомним, первая сессия первого созыва Курултая Республики Казахстан состоится 28 августа. Об этом говорится в указе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Согласно указу, первая сессия первого созыва Курултая Республики Казахстан будет созвана 28 августа 2026 года в 11:00 в Астане.
Предполагается, что именно на этой сессии Глава государства может объявить имя нового вице-президента страны.
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