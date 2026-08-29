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В Подмосковье задержали трех школьниц по подозрению в убийстве шестиклассника

Тело шестиклассника нашли в подвале заброшенного общежития бывшего ПТУ.

29 Августа 2026, 00:40
АВТОР
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Pixabay.com 29 Августа 2026, 00:40
29 Августа 2026, 00:40
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Фото: Pixabay.com

В Московской области задержали трех школьниц по подозрению в убийстве шестиклассника. Тело ребенка обнаружили в заброшенном здании в Орехово-Зуевском городском округе.

Как сообщает РЕН ТВ, мальчик пропал 26 августа в деревне Кабаново. После обращения его матери в полицию ребенка объявили в розыск.

На следующий день тело шестиклассника нашли в подвале заброшенного общежития бывшего ПТУ. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате ножевых ранений.

По подозрению в причастности к преступлению правоохранители задержали трех школьниц. Следственные органы возбудили уголовное дело.

По данным источников телеканала, девочки могли заранее заманить мальчика в заброшенное здание. Обстоятельства произошедшего и мотив преступления устанавливаются.

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