Фермеры из 16 районов привезут продукцию в Алматы
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29 и 30 августа в южной столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей Туркестанской области и города Алматы.
Торговые ряды разместятся на улице Казыбек би – на участке между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова.
Жителям города предложат более 500 тонн сельскохозяйственной продукции, которую привезут фермеры и производители из 16 районов Туркестанской области.
В ассортименте ярмарки:
- около 100 тонн мясной продукции;
- 170 тонн овощей;
- 66,5 тонны молочной продукции;
- 30 тонн фруктов;
- 70 тонн ягод и бахчевых культур.
Как отмечается, продукцию планируется реализовывать по ценам на 8–20% ниже среднерыночных.
Проведение ярмарки направлено на обеспечение продовольственной безопасности Алматы и развитие межрегионального сотрудничества. Кроме того, мероприятие призвано поддержать отечественных сельхозпроизводителей и расширить доступ жителей города к свежей продукции.
Ярмарка будет работать 29 и 30 августа на улице Казыбек би между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова.
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