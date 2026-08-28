Фермеры из 16 районов привезут продукцию в Алматы

28 Августа 2026, 19:53
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BAQ.KZ 28 Августа 2026, 19:53
28 Августа 2026, 19:53
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Фото: BAQ.KZ

29 и 30 августа в южной столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей Туркестанской области и города Алматы.

Торговые ряды разместятся на улице Казыбек би – на участке между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова.

Жителям города предложат более 500 тонн сельскохозяйственной продукции, которую привезут фермеры и производители из 16 районов Туркестанской области.

В ассортименте ярмарки:

  • около 100 тонн мясной продукции;
  • 170 тонн овощей;
  • 66,5 тонны молочной продукции;
  • 30 тонн фруктов;
  • 70 тонн ягод и бахчевых культур.

Как отмечается, продукцию планируется реализовывать по ценам на 8–20% ниже среднерыночных.

Проведение ярмарки направлено на обеспечение продовольственной безопасности Алматы и развитие межрегионального сотрудничества. Кроме того, мероприятие призвано поддержать отечественных сельхозпроизводителей и расширить доступ жителей города к свежей продукции.

Ярмарка будет работать 29 и 30 августа на улице Казыбек би между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова.

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