В поездах, на вокзалах и в аэропортах страны уже почти два десятилетия несут службу особые сотрудники — служебные собаки Центра кинологической службы департамента полиции на транспорте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С 2006 года кинологи успешно применяют своих четвероногих напарников для борьбы с преступностью и защиты граждан.

Сегодня в кинологическом центре проходят службу 33 розыскные собаки разных пород — от лабрадоров и русских спаниелей до немецких и бельгийских овчарок. Каждое животное прошло специальную подготовку и ежедневно помогает полицейским выявлять наркотические вещества и взрывчатку, а также обеспечивает безопасность на транспорте.

С начала 2025 года служебные собаки были задействованы более 4000 раз. Итог впечатляющий: 150 фактов наркоправонарушений и изъятые более 150 кг наркотиков.

Особую результативность показала бельгийская овчарка Шерли, которая за девять лет службы обнаружила почти половину всего объема изъятых наркотиков. В одном из рейдов она помогла найти более 3 кг гашиша у пассажира поезда Алматы – Костанай.

Не менее эффективно работает и немецкая овчарка Ирга. В поезде Кызылорда – Семей она обнаружила 2 кг высушенной марихуаны в багаже одного из пассажиров.

Обучение таких собак проводится по австрийской методике кликера — системе дрессировки без команд, где главным сигналом служит щелчок. По словам инспектора-кинолога Куаныша Байпакбая, такой подход позволяет животным действовать тихо и эффективно: вместо лая при обнаружении запрещённого вещества собака подаёт условный сигнал проводнику, не вызывая подозрений у посторонних.

Именно так обучалась овчарка Додди, привезённая из Австрии. Её задача — поиск взрывчатых веществ, где точность и скорость особенно критичны.

Начальник центра Канат Абдрахманов пояснил, что будущие служебные собаки проходят базовую подготовку в кинологическом центре МВД в Алматы до достижения одного года. После этого они направляются в профильные подразделения для дальнейшей службы. В среднем, карьера у таких питомцев длится 8–10 лет, и за это время они становятся не только напарниками, но и настоящими друзьями своих проводников.

Использование служебных собак давно стало неотъемлемой частью работы транспортной полиции Казахстана, и практика показывает: их вклад в обеспечение правопорядка — поистине неоценим.