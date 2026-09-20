150 кв. метров: Нежилой дом загорелся в Астане

В Астане ликвидировано возгорание кровли нежилого дома.

20 Сентября 2026, 17:18
АВТОР
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Скриншот видео 20 Сентября 2026, 17:18
20 Сентября 2026, 17:18
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Фото: Скриншот видео

В районе Байконыр по улице А. Матросова произошло возгорание кровли нежилого дома.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что горение происходило на площади 150 кв. метров. Спасатели оперативно приступили к тушению, не допустив дальнейшего распространения огня.

Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно сообщать о возгорании по номеру 112.

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