150 кв. метров: Нежилой дом загорелся в Астане
В Астане ликвидировано возгорание кровли нежилого дома.
20 Сентября 2026, 17:18
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20 Сентября 2026, 17:1820 Сентября 2026, 17:18
117Фото: Скриншот видео
В районе Байконыр по улице А. Матросова произошло возгорание кровли нежилого дома.
По прибытии пожарных подразделений установлено, что горение происходило на площади 150 кв. метров. Спасатели оперативно приступили к тушению, не допустив дальнейшего распространения огня.
Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно сообщать о возгорании по номеру 112.