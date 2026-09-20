Новый мост через Сырдарью начали строить в Кызылорде

В Кызылорде заложили капсулу в основание нового моста через реку Сырдарью, который соединит город с улицей И. Токтыбаева. В церемонии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая, представители правоохранительных органов, маслихата и общественности.

Новый мост станет частью развития транспортной инфраструктуры города. Его строительство связано с растущей потребностью в улучшении дорожного сообщения. Длина моста составит 338 метров, ширина — 23 метра. Строительством займётся компания «ВД Строй Инжиниринг».

Сегодня вместе с вами мы являемся свидетелями исторического события. Закладка капсулы нового моста через Сырдарью станет началом не только строительства нового объекта, но и нового этапа развития региона, — сказал Мурат Ергешбаев.

Параллельно в Кызылорде укрепляют защитные дамбы вдоль Сырдарьи. На берегу реки также строят двухполосные пешеходные и велосипедные дорожки. В этом году на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Кызылорды реализуют 22 проекта общей стоимостью 30 млрд тенге. В городе и пригородных населённых пунктах ремонтируют 32 улицы.