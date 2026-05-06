150 млн деревьев высадят в Акмолинской области
Их задача вырастить полноценные леса.
Сегодня 2026, 21:45
154Фото: Акимат региона
Посадочная кампания уже в разгаре – с середины апреля высажено около 10 млн саженцев, передает BAQ.kz.
Только за один день в лесничестве Шагалалы появилось 5 тысяч молодых сосен.
До конца весны добавят ещё 5 млн хвойных деревьев, а осенью столько же лиственных пород и кустарников. Всего в этом году регион намерен посадить 20 млн деревьев.
К озеленению подключились не только лесники, но и студенты, осваивающие профессию на практике.
Главная задача – не просто посадить деревья, а вырастить полноценные леса, которые изменят экологию региона.