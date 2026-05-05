Будут ли штрафовать за +2 км/ч: ответили в МВД
Порядок привлечения к ответственности остаётся прежним.
В соцсетях распространилось видео с утверждением, что в Казахстане якобы снизили порог превышения скорости и штрафы теперь будут выписывать уже за +2 км/ч. Однако эта информация не соответствует действительности, передает BAQ.kz.
Как пояснили в МВД, порядок привлечения к ответственности остаётся прежним. Административное наказание, как и раньше, применяется только при превышении скорости на 10 км/ч и более.
Отмечается, что с 8 мая вступает в силу совместный приказ, но он касается исключительно работы камер фиксации. Речь идёт об их точности и допустимой погрешности при измерении скорости. Для водителей никаких новых требований этот документ не вводит и на порог наказания не влияет.
Таким образом, информация о штрафах за превышение на 2 км/ч является недостоверной.
"Лицо, распространившее данную информацию, установлено. Им оказался житель города Рудного Костанайской области, который решением суда привлечен к административной ответственности.
Просим граждан ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.