Будут ли штрафовать за +2 км/ч: ответили в МВД

В соцсетях распространилось видео с утверждением, что в Казахстане якобы снизили порог превышения скорости и штрафы теперь будут выписывать уже за +2 км/ч. Однако эта информация не соответствует действительности, передает BAQ.kz.

Как пояснили в МВД, порядок привлечения к ответственности остаётся прежним. Административное наказание, как и раньше, применяется только при превышении скорости на 10 км/ч и более.

Отмечается, что с 8 мая вступает в силу совместный приказ, но он касается исключительно работы камер фиксации. Речь идёт об их точности и допустимой погрешности при измерении скорости. Для водителей никаких новых требований этот документ не вводит и на порог наказания не влияет.

Таким образом, информация о штрафах за превышение на 2 км/ч является недостоверной.