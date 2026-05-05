Экологи рассказали о замерах воздуха после взрыва в Усть-Каменогорске

Взрыв на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске вызвал обеспокоенность среди жителей города. В социальных сетях горожане активно обсуждают возможное загрязнение воздуха и даже распространение радиации. Однако официальные органы заявляют, что ситуация находится под контролем, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как произошел взрыв?

Инцидент произошёл сегодня около 8 утра в Усть-Каменогорске. В компании "Казцинк" сообщили, что в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате возник пожар и частичное обрушение конструкций.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые проводят спасательные и разведывательные работы. Создан оперативный штаб, информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий. Создана специальная комиссия для проведения всесторонней и объективной проверки. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.

Почему жители обеспокоены?

После взрыва в социальных сетях жители начали делиться опасениями, вспоминая прошлые инциденты.

"Мы уже сталкивались с подобным раньше. Во время аварии на бериллиевом производстве мы вдыхали радиоактивную пыль, но об этом никто открыто не говорил. Сейчас боимся, что ситуация повторится", - написал один из жителей Усть-Каменогорска.

Что говорят экологи?

В Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области сообщили, что ситуация находится под контролем и проводится проверка.

Специалисты выехали на место для уточнения ситуации. Мероприятия по определению возможных выбросов в атмосферный воздух проводятся.

По предварительным данным компании "Казцинк", зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ.

Исполняющий обязанности руководителя ведомства Асет Сулейменов прокомментировал текущую обстановку:

"В связи со взрывом, произошедшим сегодня в восемь часов утра, мы провели лабораторные замеры в санитарно-защитной зоне. По имеющимся на данный момент результатам, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Дополнительные исследования продолжаются. Результаты по четвёртой точке будут известны в ближайшее время. Предварительно есть предположение о возможном повышении уровня диоксида серы, это сейчас уточняется. В целом на данный момент оснований для беспокойства населения по экологической ситуации нет".

Есть ли опасность?

По словам специалистов, на текущий момент замеры не выявили значительного загрязнения воздуха.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех лабораторных исследований.