Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провёл встречу с турецким инвестором, передает BAQ.kz.

В ходе встречи с директором ТОО "Alsera KZ" Гюнай Гокалп обсуждены перспективы реализации крупного аграрного проекта.

Компания является дочерней структурой Alarko Holding A.S., которая работает в различных сферах и объединяет около 7,5 тыс. сотрудников.

О проекте

Инвестор представил проект строительства и эксплуатации современного тепличного комплекса в Шымкент.

Общий объём инвестиций оценивается в 650 млн долларов.

Проект предполагает круглогодичное выращивание овощей.

Как отмечается, он имеет высокий социально-экономический потенциал и позволит создать новые рабочие места, внедрить современные агротехнологии и укрепить продовольственную безопасность.

Обсуждение рисков

Стороны также затронули вопросы, связанные с рисками для отечественных производителей.

Речь идёт об условиях, при которых упрощённый доступ зарубежных экспортеров может влиять на внутренний рынок.

Инвестор положительно оценил взаимодействие с Комитетом по защите прав инвесторов и органами прокуратуры.

По итогам встречи поручено изучить поднятые вопросы совместно с государственными органами.

"Защита прав инвесторов остаётся безусловным приоритетом", - отметил Берик Асылов.

По его словам, развитие механизмов цифрового мониторинга и проактивного надзора способствует формированию стабильной инвестиционной среды.

Отметим, валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане за последние семь лет увеличился почти в два раза - с 5,2 трлн тенге в 2019 году до 9,8 трлн тенге в 2025 году. Достигнутые результаты стали возможны благодаря системному курсу развития агропромышленного комплекса и комплексным мерам государственной поддержки отрасли. За счет льготных кредитов, объем которых достиг 1 трлн тенге, второй год подряд сельское хозяйство демонстрирует рекордные показатели, подтверждая устойчивость и эффективность аграрного сектора.