В Шымкенте будут выращивать овощи круглый год - проект на $650 млн
Речь идёт о строительстве тепличного комплекса с круглогодичным производством овощей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провёл встречу с турецким инвестором, передает BAQ.kz.
В ходе встречи с директором ТОО "Alsera KZ" Гюнай Гокалп обсуждены перспективы реализации крупного аграрного проекта.
Компания является дочерней структурой Alarko Holding A.S., которая работает в различных сферах и объединяет около 7,5 тыс. сотрудников.
О проекте
Инвестор представил проект строительства и эксплуатации современного тепличного комплекса в Шымкент.
Общий объём инвестиций оценивается в 650 млн долларов.
Проект предполагает круглогодичное выращивание овощей.
Как отмечается, он имеет высокий социально-экономический потенциал и позволит создать новые рабочие места, внедрить современные агротехнологии и укрепить продовольственную безопасность.
Обсуждение рисков
Стороны также затронули вопросы, связанные с рисками для отечественных производителей.
Речь идёт об условиях, при которых упрощённый доступ зарубежных экспортеров может влиять на внутренний рынок.
Инвестор положительно оценил взаимодействие с Комитетом по защите прав инвесторов и органами прокуратуры.
По итогам встречи поручено изучить поднятые вопросы совместно с государственными органами.
"Защита прав инвесторов остаётся безусловным приоритетом", - отметил Берик Асылов.
По его словам, развитие механизмов цифрового мониторинга и проактивного надзора способствует формированию стабильной инвестиционной среды.
Отметим, валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане за последние семь лет увеличился почти в два раза - с 5,2 трлн тенге в 2019 году до 9,8 трлн тенге в 2025 году. Достигнутые результаты стали возможны благодаря системному курсу развития агропромышленного комплекса и комплексным мерам государственной поддержки отрасли. За счет льготных кредитов, объем которых достиг 1 трлн тенге, второй год подряд сельское хозяйство демонстрирует рекордные показатели, подтверждая устойчивость и эффективность аграрного сектора.