"За последние пять лет крупные предприятия горно-рудной отрасли инвестировали в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 150 млрд тенге, реализовав более 1,5 тысячи проектов", - сказал министр.

Он также отметил, что эти разработки направлены на решение конкретных производственных задач.

Научные исследования проводятся с привлечением казахстанских и зарубежных научных организаций и инженерных компаний, а также через собственные научно-исследовательские центры крупных предприятий при необходимости с привлечением сторонних научных организаций.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что развитие инноваций и технологическая модернизация остаются ключевыми направлениями промышленной политики страны. Уже реализуемые меры дают ощутимые результаты.

«Затраты предприятий обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на инновации по сравнению с 2021 годом выросли в 4,5 раза и достигли 1,9 трлн тенге», - отметил министр.

Кроме того, в стране проводится системная работа по повышению технологического уровня предприятий. Так, была проведена оценка технологической зрелости 500 промышленных компаний, по итогам которой разработаны рекомендации по модернизации производственных процессов.