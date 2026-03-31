150 млрд тенге вложено в научно-технологические исследования и разработки
Разработки направлены на решение конкретных производственных задач
За последние пять лет крупные предприятия горно-рудной отрасли инвестировали в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 150 млрд, сообщил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
"За последние пять лет крупные предприятия горно-рудной отрасли инвестировали в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 150 млрд тенге, реализовав более 1,5 тысячи проектов", - сказал министр.
Он также отметил, что эти разработки направлены на решение конкретных производственных задач.
Научные исследования проводятся с привлечением казахстанских и зарубежных научных организаций и инженерных компаний, а также через собственные научно-исследовательские центры крупных предприятий при необходимости с привлечением сторонних научных организаций.
Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что развитие инноваций и технологическая модернизация остаются ключевыми направлениями промышленной политики страны. Уже реализуемые меры дают ощутимые результаты.
«Затраты предприятий обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на инновации по сравнению с 2021 годом выросли в 4,5 раза и достигли 1,9 трлн тенге», - отметил министр.
Кроме того, в стране проводится системная работа по повышению технологического уровня предприятий. Так, была проведена оценка технологической зрелости 500 промышленных компаний, по итогам которой разработаны рекомендации по модернизации производственных процессов.
