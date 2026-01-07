Из-за снегопада в парижском аэропорту имени Шарля де Голля отменены около 100 рейсов, а в аэропорту Орли – примерно 40, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BMFTV.

Об этом заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

По его словам, отмена авиарейсов ожидалась еще накануне из-за продолжающихся неблагоприятных погодгых условий в Париже. Отмена, обусловленная операциями по очистке взлетно-посадочных полос от снега и удалению льда с самолетов, затронула примерно 40% рейсов, запланированных на период с 9:00 до 14:00 в аэропорту Шарль-де-Голль, и 25% рейсов, запланированных на период с 6:00 до 13:00 в Орли.

Из-за снега и гололеда на обширной территории северо-западной Франции наблюдаются перебои в работе автомобильных, воздушных и железнодорожных сетей, а также общественного транспорта. В 38 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

По всей Франции образовались пробки общей протяженностью более 1 600 километров, из них почти 950 километров - в регионе Иль-де-Франс.