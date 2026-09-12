150 жителей Атырау приняли участие в велопробеге «Tour de Saraishyq-2026»

В Атырау состоялся велопробег «Tour de Saraishyq-2026», объединивший более 150 любителей велоспорта в возрасте от 14 до 65 лет. Участники приехали из разных регионов Казахстана, чтобы преодолеть 100-километровый маршрут и стать частью спортивного события. Старт велопробега был дан с площади Султана Бейбарыса, финишировали участники у городища Сарайшык в Махамбетском районе.

Поздравив участников со стартом, аким области Болат Акчулаков отметил важность велопробега для развития спорта и туризма в регионе. Глава региона также принял участие в заезде.

— Поздравляю всех с началом второго велопробега «Tour de Saraishyq»! Для нас важна не победа в гонке, а участие и то, что мы вместе становимся частью большого события. Сегодняшний маршрут проходит по земле, богатой историей: мы посетим Сарайшык — древнюю столицу Золотой Орды. Уверен, что такие мероприятия способствуют развитию спорта и туризма в нашем регионе. Желаю всем удачи на дистанции, — сказал Болат Акчулаков.



Главная цель велопробега — не только преодолеть дистанцию, но и привлечь внимание к историческому наследию Сарайшыка, а также популяризировать активный отдых и здоровый образ жизни. Для одного из участников, Антона Яцука, этот велопробег стал уже вторым — любительским велоспортом он занимается более трёх лет.

— Маршрут преодолел за 3,5 часа. В целом всё было хорошо организовано, впечатления отличные. Я сам из России, но уже давно живу в Атырау. Хочется, чтобы таких мероприятий у нас проводилось ещё больше, — поделился Антон Яцук.

Особенностью мероприятия стало не только спортивное состязание, но и путешествие в средневековый Сарайшык. После завершения маршрута участники посетили визит-центр «Сарайшык», где смогли больше узнать об истории и культуре древнего города.

Завершился велопробег концертной программой.