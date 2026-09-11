Пожилая пенсионерка получила тюремный срок: что произошло
Ее приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.
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72-летняя жительница Макинска Акмолинской области получила реальный срок за незаконное приобретение и хранение 300 таблеток трамадола, приобретенных по поддельным рецептам.
Приговор женщине вынес Кокшетауский городской суд. Она признана виновной в незаконном приобретении, перевозке и хранении сильнодействующего вещества в особо крупном размере.
Как пенсионерка приобрела препарат
Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года женщина приехала в одну из аптек Кокшетау и по поддельным рецептам приобрела 30 упаковок трамадола. В каждой упаковке находилось по 10 таблеток.
После этого она вернулась домой, однако впоследствии была задержана сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности.
В суде женщина заявила, что приобрела препарат для личного употребления. Однако представленные стороной обвинения доказательства подтвердили факт незаконного приобретения, перевозки и хранения вещества.
Какое наказание назначил суд
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также возраст подсудимой.
Изначально суд назначил женщине 3 года 6 месяцев лишения свободы. С учетом амнистии срок был сокращен до 2 лет 4 месяцев.
Наказание она будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Суд не установил смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств.
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