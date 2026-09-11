Секретную лабораторию обнаружили среди дачных участков в Алматинской области
По подозрению в организации незаконного производства задержан 31-летний мужчина.
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В Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудники полиции при координации районной прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по незаконному изготовлению психотропных веществ.
По данным Департамента полиции региона, лаборатория находилась в специально оборудованном помещении на территории одного из дачных массивов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и последующих следственных действий правоохранители обнаружили более 60 канистр с химическими веществами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы.
Что обнаружили
Согласно заключению эксперта, среди изъятого обнаружено психотропное вещество α-PVP общей массой 388,97 грамма. По предварительным расчетам правоохранительных органов, этого количества достаточно примерно для двух тысяч разовых доз.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из дачных массивов обнаружено специально оборудованное помещение. При проведении следственных действий изъято более 60 канистр с химическими веществами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие приспособления», – сообщил начальник Управления полиции Енбекшиказахского района, полковник полиции Толеу Мархамедов.
Кого задержали
По подозрению в организации незаконного производства задержан 31-летний мужчина. Суд санкционировал его содержание под стражей.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства приобретения прекурсоров и оборудования, возможные источники финансирования, а также другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.
По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.
Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.
Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.
Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.
Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.
По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.
Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.
Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
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