В Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудники полиции при координации районной прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по незаконному изготовлению психотропных веществ.

По данным Департамента полиции региона, лаборатория находилась в специально оборудованном помещении на территории одного из дачных массивов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и последующих следственных действий правоохранители обнаружили более 60 канистр с химическими веществами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы.

Что обнаружили

Согласно заключению эксперта, среди изъятого обнаружено психотропное вещество α-PVP общей массой 388,97 грамма. По предварительным расчетам правоохранительных органов, этого количества достаточно примерно для двух тысяч разовых доз.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из дачных массивов обнаружено специально оборудованное помещение. При проведении следственных действий изъято более 60 канистр с химическими веществами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие приспособления», – сообщил начальник Управления полиции Енбекшиказахского района, полковник полиции Толеу Мархамедов.

Кого задержали

По подозрению в организации незаконного производства задержан 31-летний мужчина. Суд санкционировал его содержание под стражей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства приобретения прекурсоров и оборудования, возможные источники финансирования, а также другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl)

Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.

По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.

Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.

Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.

Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.

Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.

По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.

Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

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