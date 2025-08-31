Сегодня в столице традиционно собрались бегуны-любители, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"В нашем забеге, посвященном празднику, именно этот маршрут был выбран во второй раз. Потому что бег вдоль реки Есиль, несомненно, подарит участникам особые впечатления. Во-вторых, около 1500 человек преодолели дистанцию ​​одновременно, никому не мешая. Примечательно то, что независимо от того, в каком районе проводится забег, в нем хотят принять участие множество людей со всех частей города", - сказал заместитель руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Ержигит Усербай.

На этот раз участники преодолели дистанции на 4 и 7,6 км, начиная от мечети Ырыскельды Хаджи до памятника Кенесары и обратно.

"Здоровье человека - в его руках. Если вы хотите, чтобы вы всегда двигались бодро и были в хорошем настроении, рекомендуется выработать привычку бегать трусцой. Благодаря такому спортивному мероприятию я слышу о различных марафонах по всему миру. Например, сегодня одна из участниц рассказала, что бегала в Barkley Marathon, который считается самым сложным в мире. Мысль, начавшаяся с простого пробега, подталкивает меня к постановке таких больших целей", - поделился мнением Гани Мажитов, зарегистрировавшийся на дистанции 7,6 километра.

Всем участникам, финишировавшим на спортивном мероприятии, были вручены памятные медали, среди них провели лотерею и разыграли 10 велосипедов.