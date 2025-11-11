Комитет государственных доходов сообщил о временном скоплении порядка 1 500 грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Нур жолы" на казахстанско-китайской границе, передаёт BAQ.KZ.

Причиной затора стало снижение пропускной способности со стороны Китая. Хотя по договорённости от 22 октября 2025 года в Урумчи китайская сторона должна была принимать не менее 800 грузовиков в сутки с постепенным увеличением до 1 000, фактически с 8 по 12 ноября этот показатель составил всего 700–750 машин в день.

Кроме того, часть транспортных потоков была перенаправлена с пункта "Калжат – Дулаты", где в течение недели проходили монтажные работы инспекционно-досмотрового комплекса. Это дополнительно увеличило нагрузку на "Нур жолы".

Чтобы стабилизировать ситуацию, с 13 ноября лимит подачи машин в Системе электронной очереди (СЭО) будет временно снижён до 650 единиц в сутки. Такая мера, по данным КГД, позволит равномерно распределить поток и избежать дальнейшего скопления транспорта.

Ситуация находится на постоянном контроле Комитета. Казахстанская сторона ведёт переговоры с представителями КНР, и китайская сторона уже выразила готовность увеличить пропускную способность.