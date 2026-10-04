1500 любителей бега из разных стран вышли на марафон в Акмолинской области
В рамках марафона были представлены шесть дистанций.
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Пятый международный марафон ZERENDA HALF MARATHON объединил около 1500 участников. Особое значение мероприятию придал его международный статус: забег прошел по сертифицированным трассам World Athletics, соответствующим международным стандартам и обеспечивающим точность дистанций.
На старт вышли спортсмены и любители активного образа жизни из Казахстана, России, Германии, Польши, Италии, Словении, Венгрии, Великобритании, США, Беларуси и Узбекистана.
Главной особенностью ZERENDA HALF MARATHON стала живописная трасса, пролегающая по асфальтированным дорогам вокруг озера Зеренда, среди лесов и холмов, где атлеты смогли одновременно испытать свои силы и насладиться красотой одного из живописных уголков региона.
«За пятилетнюю историю этот марафон стал хорошей спортивной традицией. С каждым годом он объединяет все больше участников и гостей. Для нас важно развивать такие мероприятия, популяризировать здоровый образ жизни и вовлекать людей в спорт», – подчеркнул заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, приветствуя участников марафона.
В рамках марафона были представлены шесть дистанций – от детских стартов до полумарафона и 30 километров. Отдельной частью программы стала дистанция Nordic Walk 10 km, объединившая любителей скандинавской ходьбы.
Организаторами ZERENDA HALF MARATHON выступили ОО «Экстремальная атлетика», управление физической культуры и спорта Акмолинской области и акимат Зерендинского района.
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