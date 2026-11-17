Одна просьба о зарядке стоила хозяину 800 тысяч тенге в Усть-Каменогорске
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Обычная просьба воспользоваться зарядным устройством обернулась для жителя Усть-Каменогорска потерей дорогостоящего украшения. Мужчина впустил двух незнакомцев в свой гараж, но в итоге лишился золотой цепочки стоимостью 800 тысяч тенге. Один из гостей не только попытался похитить драгоценность, но и применил силу к хозяину.
Как сообщили в полиции, мужчина разрешил незнакомцам зарядить телефоны. Воспользовавшись моментом, когда хозяин гаража оставил личные вещи без присмотра, один из посетителей попытался забрать золотую цепочку.
Когда владелец попытался остановить незнакомца, тот применил физическую силу. Придя в себя, мужчина обнаружил, что украшение исчезло.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.
Как выяснилось, похищенную цепочку он вместе со знакомым сдал в ломбард, а полученные деньги сообщники разделили между собой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В полиции призывают жителей соблюдать осторожность при общении с незнакомцами, не оставлять посторонних без присмотра и не предоставлять им свободный доступ к личным вещам и ценностям.
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