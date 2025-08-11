152 полицейских поста в больницах: Казахстан усилил защиту медиков
В стационарах появились круглосуточные полицейские посты.
В больницах Казахстана установили 152 круглосуточных полицейских поста, чтобы повысить безопасность медицинских работников, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, посты размещены в городских и областных стационарах, детских больницах, перинатальных центрах, а также в районных медучреждениях.
В частности, 30 постов появились в городских стационарах, 10 — в областных, 12 — в детских, 5 — в перинатальных центрах, 48 — в центральных районных больницах и 23 — в районных.
В Минздраве пояснили, что присутствие полиции позволит оперативно реагировать на инциденты, предотвращать конфликты и защищать как медиков, так и пациентов. Меры усилили на фоне участившихся случаев нападений на медицинский персонал.
В июле произошло несколько резонансных нападений: в Караганде пациент частного медцентра сломал пальцы сотруднице и причинил ей другие травмы, а в Костанае пациент в тяжёлом состоянии напал на врача областной больницы.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за подобные правонарушения. В ближайшее время правительство подготовит соответствующие поправки и представит их на рассмотрение парламента с участием представителей гражданского общества.
