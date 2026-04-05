В Акмолинской области новую противопожарную технику получили лесные учреждения региона, передает BAQ.KZ.

По данным акимата области, в рамках мероприятия лесным хозяйствам передано 13 единиц современной пожарной техники отечественного производства. Машины разработаны с учетом предложений специалистов лесного хозяйства, непосредственно участвующих в тушении лесных пожаров. Техника отличается высокой проходимостью и маневренностью: объем цистерны составляет 3 тонны, предусмотрена система самотушения, а также возможность тушения пожаров на ходу, что особенно важно при работе в труднодоступной местности.

В целом в регион планируется поставить 24 пожарные машины. Напомним, что в 2025 году лесные учреждения области уже получили 30 тракторов и 31 малый лесной патрульный комплекс.

В целом по республике уже завершена поставка тракторов и малых лесопожарных комплексов, а также доставлены 152 пожарные машины. До конца мая текущего года ожидается поступление еще 168 единиц пожарной техники.