152 пожарные машины получили лесные хозяйства страны
В частности, в Акмолинскую область планируется поставить 24 пожарные машины.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области новую противопожарную технику получили лесные учреждения региона, передает BAQ.KZ.
По данным акимата области, в рамках мероприятия лесным хозяйствам передано 13 единиц современной пожарной техники отечественного производства. Машины разработаны с учетом предложений специалистов лесного хозяйства, непосредственно участвующих в тушении лесных пожаров. Техника отличается высокой проходимостью и маневренностью: объем цистерны составляет 3 тонны, предусмотрена система самотушения, а также возможность тушения пожаров на ходу, что особенно важно при работе в труднодоступной местности.
В целом в регион планируется поставить 24 пожарные машины. Напомним, что в 2025 году лесные учреждения области уже получили 30 тракторов и 31 малый лесной патрульный комплекс.
В целом по республике уже завершена поставка тракторов и малых лесопожарных комплексов, а также доставлены 152 пожарные машины. До конца мая текущего года ожидается поступление еще 168 единиц пожарной техники.
Самое читаемое
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние