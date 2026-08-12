153 млрд тенге господдержки помогли привлечь в АПК более 1 трлн тенге

В 2025 году государство направило на финансирование агропромышленного комплекса 153 млрд тенге из бюджета. За счет привлечения денег банков и финансового рынка общий объем средств для отрасли превысил 1 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

Еще два года назад масштабы были совсем другими. В 2023 году на финансирование АПК направили 160 млрд тенге. К 2025 году сумма выросла более чем в шесть раз.

Механизм строится на том, что государство не выдает аграриям всю сумму напрямую из бюджета, а компенсирует часть стоимости заемных денег. Сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия получают финансирование по льготной ставке 5-6% годовых. Разницу между этой ставкой и рыночной оплачивает государство.

Деньги поступают по двум основным каналам. Первый связан с субсидированием процентов по кредитам Аграрной кредитной корпорации. Второй предусматривает привлечение средств самой корпорацией и КазАгроФинансом через выпуск облигаций.

Стоимость такого финансирования тоже частично покрывается за счет бюджета. По оценке Минсельхоза, один тенге господдержки в этой модели позволяет привлечь примерно семь тенге капитала из других источников.

Куда идут деньги

Привлеченные средства направляют на посевную и уборочную кампании, покупку семян, удобрений, средств защиты растений и горюче смазочных материалов.

Отдельный крупный поток идет на обновление сельхозтехники через льготный лизинг.

Финансирование получают и перерабатывающие предприятия, чтобы наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2026 году на эту схему из бюджета предусмотрено 272 млрд тенге. За счет этих средств планируется довести общий объем финансирования весенних полевых и уборочных работ и закупки сельхозтехники примерно до 1,1 трлн тенге.

На данный момент в отрасль уже направили 894 млрд тенге.

Из этой суммы 656,4 млрд тенге аграрии получили на сезонные полевые работы. Еще 237,6 млрд тенге пошли на покупку сельскохозяйственной техники.

АПК приблизился к 15 трлн тенге

По итогам 2025 года объем продукции агропромышленного комплекса составил около 15 трлн тенге.

На растениеводство пришлось 5,9 трлн тенге, на животноводство 3,8 трлн тенге. Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью оценили в 5,2 трлн тенге.

Экспорт сельхозпродукции за год вырос с 5,1 млрд до 7 млрд долларов. Рост составил 37%. Более половины зарубежных поставок уже приходится на переработанную продукцию.

Рост сохранился и в первой половине 2026 года. За январь-июнь объем валовой продукции АПК достиг 4,9 трлн тенге.

Производство в растениеводстве выросло на 7,7%, в животноводстве на 4,4%. Выпуск продуктов питания увеличился на 14,7%, напитков на 4,4%.

В Минсельхозе рассчитывают и дальше строить финансирование отрасли по модели, при которой бюджет покрывает часть стоимости денег, а основной объем поступает из банков и с финансового рынка.