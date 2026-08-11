Кремль поручил регионам найти 409 тысяч контрактников - СМИ

Российские власти поручили регионам до конца 2026 года набрать 409 тысяч военнослужащих по контракту. По данным Financial Times, таким образом Кремль и Минобороны России пытаются избежать новой волны мобилизации. Как пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, новых контрактников в основном направляют не на формирование подготовленного резерва, а на восполнение потерь российских войск на фронте.

Для выполнения плана на регионы усилили давление. По данным издания, для поиска желающих заключить контракт используются рейды полиции, визиты чиновников, а также работа с должниками, условно осужденными и недавно демобилизованными срочниками. При этом, как отмечает FT, российское наступление остается медленным, несмотря на попытки регулярно увеличивать численность группировки.

Эксперты также говорят о растущих проблемах с набором. По оценке военного эксперта Фонда Карнеги Майкла Кофмана, без увеличения темпов вербовки или новой мобилизации российская армия может столкнуться с нехваткой личного состава, что способно отразиться на ее наступательных возможностях.