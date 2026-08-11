Выпускница школы села Шетпе Мангистауской области написала в Threads, что 11 лет проучилась на «отлично», но ее не представили к «Алтын белгі». Из-за этого под угрозой оказался и выигранный ею грант на четырехлетнее обучение в университете «Туран», передает BAQ.KZ.

Пост Умит Ершеевой собрал более 12 тысяч отметок «нравится», около тысячи комментариев и 240 репостов.

Проучившись в школе 11 лет на «отлично», на оценку «5», я не смогла получить положенный мне «Алтын белгі». Потому что директор школы не включил меня в число обладателей «Алтын белгі», - написала она.

По ее словам, по конкурсу она выиграла четыре года бесплатного обучения в университете «Туран» в Алматы.

Но, к сожалению, в критериях указано, что учиться можно при подтвержденном «Алтын белгі». Теперь нет ни гранта, ни «Алтын белгі», - говорится в посте.

В беседе с корреспондентом BAQ.KZ Умит рассказала что ей стало известно, что в списке ее нет.

Я узнала, что меня не представили к «Алтын белгі», 18 июня. В тот же день мне вручили красный аттестат. После этого я пошла в районное управление образования. Там мне сказали, что вашего имени нет среди обладателей «Алтын белгі», - рассказала выпускница.

Перед поездкой в район выпускница зашла к директору школы.

Она сказала: "Почему ты мне не сказала? Я бы тебя снова представила". Я спросила: "Почему вы не представили меня с самого начала? Вы мне ничего не говорили, кроме того, что подними балл на ЕНТ, ты набираешь мало, наберешь хорошо, тогда представим". Она ответила: "Я тебе не говорила, что у тебя низкий балл на ЕНТ". А потом сказала: "А ты сама почему не рассказала мне о своем положении? Я не знала, что твоя мама болеет", и перевела разговор на другое - обьсняет Умит.

Слова директора приводятся со слов выпускницы.

Какие доказательства собраны

На следующий день выпускница опубликовала второй пост, который набрал более 3,5 тысячи отметок «нравится».

У меня есть все доказательства! Есть табели с 1 по 11 класс, все собранные до этого времени дипломы, сертификат на грант! Есть даже запись директора, касающаяся моей ситуации, - написала она.

Девушка объяснила, почему вышла с историей публично.

Поскольку я уверена в себе, я выступила так только после того, как изучила, правильно все или нет. От вас мне нужна только поддержка! Даже если жизнь состоит из испытаний, даже если я падаю, я ни перед кем не унижалась, просто хочу получить положенный мне Алтын белгі, хочу, чтобы восторжествовала справедливость, - говорится во втором посте.

Что ответили в районном акимате

Позже Ершеева опубликовала скриншот сообщения из чата Мангистауского районного акимата.

С начала учебного года со стороны школы ученица не была представлена к знаку «Алтын белгі». При отделе образования создана комиссия, которая, руководствуясь действующими нормативными правовыми актами, провела мониторинг документов выпускницы школы имени Н. Жубаева У. Ершеевой с 5 по 11 класс на соответствие. По решению комиссии знак «Алтын белгі» будет выдан, - говорится в сообщении.

Там же указано, что директор школы находится в трудовом отпуске, а после выхода на работу в отношении него проведут служебное расследование и примут соответствующие меры.

В одном из следующих постов, опубликованном после поездки в Астану, выпускница сообщила, что побывала в Министерстве просвещения.

Добрый день! Сегодня я побывала в Министерстве просвещения в городе Астане, дело сдвинулось. Пришла хорошая новость, что мое право защищено и «Алтын белгі» выдадут. Завтра, если будет угодно Аллаху, вернусь в свое село, не жалейте поддержки, пока я не получу свой алтын белгі в руки, - написала она.

Что ответили в управлении образования

BAQ.KZ направил запрос в управление образования Мангистауской области.

Управление образования Мангистауской области сообщает, что по заявлению гражданки Умит Романкызы проведена соответствующая проверка и районному отделу образования Мангистауского района даны конкретные поручения. По итогам работы, проведенной районным отделом образования, 10 августа 2026 года заявление гражданки будет полностью удовлетворено. Для окончательного решения вопроса заявителю рекомендуется обратиться в районный отдел образования Мангистауского района, расположенный в селе Шетпе. Вместе с тем в связи со сложившейся ситуацией в отношении ответственных лиц будут приняты соответствующие меры, - говорится в ответе ведомства.

Что сказали в университете

Выпускница связалась с университетом «Туран».

Я поговорила с университетом «Туран». Мне сказали, что можно подать документы до срока, указанного в сертификате. Обязательно привезите сертификат, не забудьте, - рассказала Умит.

По ответу управления образования, заявление выпускницы должны были полностью удовлетворить 10 августа. На момент разговора с BAQ.KZ Умит еще не получила «Алтын белгі» на руки. Срок подачи документов в университет, по ее словам, еще не истек.