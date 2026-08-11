Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа

Присяжные заседатели в Каскелене полностью оправдали многодетную мать, которую обвиняли в умышленном убийстве мужа. Женщина находилась под стражей и на момент процесса была беременна пятым ребенком — роды ожидались 15 августа. Судебный процесс проходил в суде Алматинской области. Подсудимую доставляли на заседания из следственного изолятора Алматы, расстояние до Каскелена составляет около 60 километров.

По информации правозащитницы Дины Тансари, уголовное дело было возбуждено по статье 99 УК РК. Как утверждается, до трагедии женщина годами подвергалась домашнему насилию: муж избивал ее, душил, выгонял зимой на улицу с грудным ребенком, а во время предыдущей беременности нанес ей тяжелые травмы. За несколько дней до произошедшего женщина узнала об измене мужа и решила развестись.

Однако, по ее словам, после этого он снова применил к ней силу. В день трагедии она спросила супруга, намерен ли он продолжать ее избивать, и получила утвердительный ответ. В итоге коллегия присяжных признала женщину невиновной. Мать четверых детей, ожидающая пятого ребенка, вышла на свободу.