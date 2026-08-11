Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 12 августа

На 12 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. На юго-востоке ожидается сильная жара до 41 градуса, на юге очень сильная — до 44 градусов. В ряде регионов прогнозируют дожди, грозы, град, усиление ветра, пыльные бури и туман.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидается высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на востоке ожидаются дождь и гроза, на западе и севере — туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке и в центре — высокая.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке и юге ожидаются дождь, на севере — небольшой дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе ожидается туман. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью прогнозируют небольшой дождь, грозу, град и усиление ветра, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная.

В Павлодарской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. В центре и на юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на юге прогнозируется сильная жара 35-39 градусов. На западе, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Караганде ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге — дождь, гроза, град и усиление ветра. Днем прогнозируется сильная жара 35-39 градусов. На западе, юго-востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются дождь и гроза, температура поднимется до 36-38 градусов.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге — дождь, гроза, град и усиление ветра. Днем прогнозируется сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее ночью и утром ожидаются дождь и гроза, днем температура поднимется до 36-38 градусов.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На севере области прогнозируется очень сильная жара 40-41 градус, в целом по области — 35-38 градусов. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке — высокая. В Конаеве ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. На севере и востоке прогнозируется очень сильная жара 40-41 градус, в целом по области — 35-39 градусов. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане ожидается сильная жара 37-39 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ожидается сильная жара 38-40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра, на севере — пыльная буря. Днем прогнозируется сильная жара 40-44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается жара 40-42 градуса, в Туркестане — 40-43 градуса; в обоих городах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Днем прогнозируется сильная жара 40-43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря, днем — сильная жара 40-42 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе и в центре ожидаются небольшой дождь, гроза, град и усиление ветра. На юге и западе прогнозируется сильная жара 35 градусов. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также ожидаются небольшой дождь, гроза и сильная жара 35-36 градусов.

В Мангистауской области на севере и северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза, ночью и утром на западе — туман, днем в центре — пыльная буря. На юге прогнозируется сильная жара 40 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау ночью и утром ожидается туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке — высокая.