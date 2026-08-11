Гибель шести рабочих: троих подозреваемых задержали в Павлодарской области
Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
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В Павлодарской области задержаны трое подозреваемых по делу о гибели шести человек на территории ТОО Aqtogai Milk в Актогайском районе. Они водворены в изолятор временного содержания, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, расследование проводит Следственное управление ведомства.
«По данному факту Следственным управлением Департамента полиции Павлодарской области проводится досудебное расследование. В рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», – сообщили в полиции.
В настоящее время по делу задержаны трое подозреваемых.
«В настоящее время трое подозреваемых лиц задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – говорится в комментарии ДП Павлодарской области.
Другие подробности уголовного дела в полиции не раскрывают в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Подробности происшествия
Несчастный случай произошел 20 июля на территории ТОО «AQTOGAI MILK» во время проведения работ по обслуживанию оборудования.
По предварительным данным, сотрудники устраняли неисправность электрического насоса в канализационном колодце. В результате происшествия погибли шесть работников.
Для установления причин трагедии создана специальная комиссия с участием представителей государственных органов. Специалисты проверяют соблюдение требований безопасности труда и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По факту происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ход расследования находится на контроле Правительства.
Кто владеет предприятием
Владельцем ТОО «AQTOGAI MILK» является депутат Павлодарского областного маслихата Александр Терентьев.
Он родился в 1964 году в Павлодарской области. По образованию – инженер-строитель. В 1995 году основал строительно-монтажную фирму «Стальмонтаж».
Александр Терентьев избирался депутатом Павлодарского областного маслихата IV, V, VI и VII созывов, а также возглавлял постоянную комиссию по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».
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