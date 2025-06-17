Министерство обороны России заявило о нанесении в ночь на вторник "группового удара" по территории Украины с применением высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По официальной информации ведомства, целью атаки стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и в районе Запорожья.

Как сообщает Минобороны РФ, "цель удара достигнута", и все обозначенные объекты якобы были поражены.

Однако украинские власти заявляют о масштабных разрушениях и многочисленных жертвах среди гражданского населения. По данным киевской администрации, в результате ночной атаки на столицу Украины погибли по меньшей мере 154 человека, более 100 получили ранения.

Утром удару подверглась Одесса. Там, по предварительным данным, погибла женщина, еще 17 человек пострадали.

В ряде районов зафиксированы разрушения жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры. На месте работают спасательные службы, идет разбор завалов, продолжается эвакуация людей.