156 казахстанцев, скрывавшихся от правосудия, задержаны за границей
МВД развивает международное сотрудничество в сфере розыска и задержания преступников.
За пределами Казахстана разысканы и задержаны 156 лиц, скрывавшихся от правосудия, передает BAQ.KZ.
В то же время, по информации МВД, на территории страны задержаны 639 разыскиваемых лиц по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья.
- Это подтверждает эффективность межгосударственного взаимодействия и оперативного обмена информацией. Розыск и задержание лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, являются одними из ключевых приоритетов деятельности полиции. За 2025 год задержано более 1 600 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, - говорится в сообщении.
Кроме того, казахстанские полицейские установили местонахождение более 20 тысяч человек, считавшихся пропавшими. Из них свыше 6 тысяч — дети.
