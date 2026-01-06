  • 6 Января, 16:36

156 казахстанцев, скрывавшихся от правосудия, задержаны за границей

МВД развивает международное сотрудничество в сфере розыска и задержания преступников.

Фото: МВД РК

За пределами Казахстана разысканы и задержаны 156 лиц, скрывавшихся от правосудия, передает BAQ.KZ.

В то же время, по информации МВД, на территории страны задержаны 639 разыскиваемых лиц по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья.

- Это подтверждает эффективность межгосударственного взаимодействия и оперативного обмена информацией. Розыск и задержание лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, являются одними из ключевых приоритетов деятельности полиции. За 2025 год задержано более 1 600 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, - говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанские полицейские установили местонахождение более 20 тысяч человек, считавшихся пропавшими. Из них свыше 6 тысяч — дети. 

