Президент Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с министром труда и социальной защиты населения Светланой Жакуповой, передает BAQ.KZ. В ходе доклада глава министерства представила актуальные итоги и планы по развитию социально-трудовой сферы.

Светлана Жакупова сообщила, что по состоянию на 1 мая текущего года активными мерами содействия занятости охвачено 157,8 тыс. человек, из которых 143,2 тыс. граждан были трудоустроены. С начала года адресная социальная помощь назначена свыше 232 тыс. человек.

Президент был проинформирован о принимаемых мерах по обеспечению безопасности труда и защите трудовых прав. В результате системной работы уровень производственного травматизма снизился за 1 квартал текущего года на 17%, а количество несчастных случаев со смертельным исходом — на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, внедряется автоматизированная система выявления, оценки и профилактики профессиональных рисков, а также механизм декларирования трудовых отношений.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе внедрения Инновационного навигатора проектов, разработанного для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования рабочих мест.

Светлана Жакупова также рассказала о цифровизации процессов оказания социальной поддержки. В частности, министр представила Концепцию применения скоринговой модели для оценки социально-экономической устойчивости и уязвимости домохозяйств. Ее внедрение позволит перераспределить ресурсы в пользу действительно нуждающихся граждан и повысить адресность предоставляемых мер поддержки.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование социальной политики, повышение эффективности адресной помощи, расширение мер по формализации занятости и усиление цифровизации в социально-трудовой сфере.