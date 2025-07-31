Несмотря на рост цен, мясо по-прежнему остаётся неотъемлемой частью рациона казахстанцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года мясо и мясопродукты подорожали в среднем на 1,2% за месяц и на 11,3% за год. Сильнее всего прибавили в цене говядина и баранина — почти на 17% за год.

Особенно ощутим рост цен в Улытауском, Акмолинском и Западно-Казахстанском регионах, где стоимость мяса выросла более чем на 16%. Меньше всего изменения почувствовали жители Астаны и Алматы.

Тем не менее спрос на мясо остаётся высоким: в первом квартале 2025 года на одного жителя в среднем приходилось 20,6 кг мясных продуктов. Лидерами по потреблению стали жители Акмолинской и Жамбылской областей. Самым популярным видом мяса по-прежнему остаётся говядина, хотя её потребление сократилось. Зато вырос интерес к конине и курятине.

Средние расходы казахстанских семей на мясо за квартал составили 157,9 тыс. тенге — почти на 10% больше, чем годом ранее. Больше всего на мясо тратят жители Мангистауской и Жамбылской областей, меньше — в Северном Казахстане.