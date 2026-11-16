158 решений для 70 проблем: что изменит программа «Дети Казахстана»

От нехватки оборудования в детских больницах до состояния учреждений для сирот – в Казахстане выявили более 70 системных проблем, которые затрагивают жизнь детей. Для их решения разработали план из 158 мер. Однако теперь главный вопрос – насколько быстро обещанные изменения дойдут до самих детей, передаёт BAQ.KZ.

О том, как государство намерено решать накопившиеся проблемы, рассказала вице-спикер Курултая Динара Закиева на правительственном часе, посвящённом реализации Концепции «Дети Казахстана».

По её словам, документ охватывает практически все сферы жизни ребёнка – от образования и медицинской помощи до социальной поддержки и безопасности.

Среди запланированных изменений – создание Единого цифрового маршрута ребёнка, развитие дополнительного образования в сельской местности, оснащение детских больниц необходимым оборудованием и усиление поддержки родителей.

Отдельное внимание уделят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В частности, капитальный ремонт предусмотрен в 44 из 111 организаций, где находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи.

«Концепция содержит план из 158 мер, основанный на анализе всех сфер, в результате которого мы выявили более 70 системных вопросов и задач, которые необходимо решить. Так, план Концепции предусматривает широкий спектр мероприятий, начиная от введения Единого цифрового маршрута ребенка, поддержки и повышения ответственности родителей до оснащения детских больниц необходимым оборудованием, развития инфраструктуры для дополнительного образования в сельской местности, капитального ремонта 44 из 111 организаций для детей в трудной жизненной ситуации, сирот и ОБПР», – отметила Динара Закиева.

Вице-спикер также сообщила, что депутаты Курултая разработали три законопроекта, связанных с реализацией Концепции.

При этом, по словам Закиевой, за последние годы в Казахстане уже приняли необходимые законы и создали систему защиты прав детей. В частности, во всех регионах появились профильные управления, а статус сотрудников органов защиты прав детей закрепили законодательно.

Теперь, подчеркнула она, важно не просто принимать новые документы, а добиваться того, чтобы существующие меры действительно работали.