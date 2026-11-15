В Венгрии нашли почти $20 млн наличными, спрятанными в лесах и на фермах

В Венгрии в рамках расследования дела бывшего министра национального развития Миклоша Сештака обнаружили наличные на сумму около 19,5 млн долларов. Деньги нашли в лесах, сельскохозяйственных и складских помещениях, жилых домах и тайниках. Об этом сообщили венгерские власти.

Обыски прошли 12 и 13 ноября в Будапеште и нескольких регионах страны. По данным Национального управления по возвращению и защите активов (NVVH), следователи обнаружили 5,07 млрд форинтов, 2,65 млн евро и 1,25 млн долларов. Общая сумма составляет около 6,45 млрд форинтов.

Сештак занимал пост министра национального развития при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. Его подозревают в получении незаконных выплат от представителей компаний, связанных с государственными контрактами. Сам экс-министр отрицает обвинения. При этом адвокат Сештака подчеркнул, что следствие не утверждало, будто найденные деньги принадлежат его подзащитному.

В уголовном деле фигурируют и другие подозреваемые. Расследование проводится в рамках антикоррупционной кампании нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который пришёл к власти после победы на выборах в апреле 2026 года. Он назвал операцию «Чистилище».