159 мировых брендов и 9 стран: в Астане стартовала EXPOGOODS CENTRAL ASIA
Казахстан соединяет бизнес Центральной Азии, Европы и Китая.
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В Международном выставочном центре "EXPO" в Астане стартовал первый Международный форум-выставка EXPOGOODS CENTRAL ASIA, объединивший 159 торговых марок из 9 стран. Мероприятие торжественно открыл министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает BAQ.KZ.
Форум продлится с 11 по 13 июня и уже в первый день стал знаковым событием для всего евразийского региона. Участие в нём принимают представители бизнеса, международных организаций, электронной коммерции, ритейла и HoReCa-сектора.
Среди официальных делегаций — министр сельского хозяйства Ирана, послы Китая и Пакистана в Казахстане. Особое внимание привлёк крупнейший павильон провинции Цзянсу и корпорации Jiangsu Soho Holding Group (КНР), занявший более 3 000 кв. м выставочной площади.
"EXPOGOODS CENTRAL ASIA должна стать авторитетной ежегодной площадкой для продвижения торговли между Центральной Азией, СНГ, Азией, Европой и Ближним Востоком", — отметил Арман Шаккалиев, добавив, что Казахстан готов к углублению экономических связей и укреплению экспортного потенциала.
Министр подчеркнул, что за последние три года объём онлайн-торговли в стране вырос более чем вдвое и превысил 2 млрд долларов США. Сегодня цифровизация торговли, поддержка МСБ и экспортная акселерация становятся драйверами несырьевого сектора.
EXPOGOODS охватывает ключевые направления торговли — от продуктов питания до промышленных решений, от цифровых платформ до логистики. В рамках форума проходят B2B-встречи, питч-сессии, переговоры с международными закупщиками, а также Astana International Trade Forum и HoReCa Congress, собравший более 150 участников индустрии гостеприимства.
Организаторы отмечают: EXPOGOODS CENTRAL ASIA уже в первом году проведения доказал свою значимость как уникальная площадка для налаживания деловых связей и выхода на новые рынки.
"Казахстан открыт для партнёрства и совместного роста. Мы стремимся к развитию торговой инфраструктуры, интеграции в глобальные цепочки и укреплению экономической устойчивости", — заявил министр Арман Шаккалиев.
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