16 человек погибли при взрыве на металлургическом заводе в Турции
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В турецкой провинции Измир произошли взрыв и пожар на металлургическом предприятии HABAŞ Demir Çelik AŞ. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 13 получили ранения. Об этом 9 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Авария произошла около полудня в промышленном районе Алиага. По предварительным данным администрации провинции, во время разливки стали мостовой кран сорвался и упал в промышленную печь. После этого произошёл взрыв и начался пожар. На территории завода продолжаются поисково-спасательные работы. Пока неизвестно, могут ли под завалами находиться другие люди.
Мэр Измира Джемиль Тугай ранее заявил, что окончательное число погибших и пострадавших станет известно после завершения разбора завалов. По факту происшествия начато расследование. Эрдоган сообщил, что обстоятельства аварии будут установлены.
Алиага считается одним из крупнейших промышленных центров Турции. В этом районе расположены металлургические и химические предприятия, нефтеперерабатывающий завод, а также крупный центр по переработке судов.
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