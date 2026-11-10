16 человек погибли при взрыве на металлургическом заводе в Турции

В турецкой провинции Измир произошли взрыв и пожар на металлургическом предприятии HABAŞ Demir Çelik AŞ. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 13 получили ранения. Об этом 9 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Авария произошла около полудня в промышленном районе Алиага. По предварительным данным администрации провинции, во время разливки стали мостовой кран сорвался и упал в промышленную печь. После этого произошёл взрыв и начался пожар. На территории завода продолжаются поисково-спасательные работы. Пока неизвестно, могут ли под завалами находиться другие люди.

Мэр Измира Джемиль Тугай ранее заявил, что окончательное число погибших и пострадавших станет известно после завершения разбора завалов. По факту происшествия начато расследование. Эрдоган сообщил, что обстоятельства аварии будут установлены.

Алиага считается одним из крупнейших промышленных центров Турции. В этом районе расположены металлургические и химические предприятия, нефтеперерабатывающий завод, а также крупный центр по переработке судов.