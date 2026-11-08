Женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык в Атырау
По предварительным данным, женщина выжила.
8 Ноября 2026, 22:32
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8 Ноября 2026, 22:328 Ноября 2026, 22:32
165Фото: Скриншот видео
В Атырау женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык. По предварительной информации, она осталась жива.
Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина находится на ограждении моста, после чего прыгает в воду.
В настоящее время обстоятельства случившегося и состояние женщины уточняются.
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