Женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык в Атырау

В Атырау женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык. По предварительной информации, она осталась жива.

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина находится на ограждении моста, после чего прыгает в воду.

В настоящее время обстоятельства случившегося и состояние женщины уточняются.