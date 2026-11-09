Пять туш предположительно краснокнижных джейранов нашли возле Чарына

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

В Алматинской области расследуют вопиющий случай предполагаемого браконьерства вблизи Чарынского национального парка. Во время природоохранного рейда обнаружили пять туш животных, предположительно редких джейранов. По факту возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

По информации Чарынского государственного национального природного парка, 7 ноября инспекторы совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и полицейскими Уйгурского района проводили усиленный рейд.

На автодороге Чунджа - Кокпек - Алматы они остановили подозрительный автомобиль.

По предварительным данным, находившиеся в машине граждане могут быть причастны к незаконной охоте, предположительно совершенной 6 ноября вблизи Темирликского участка национального парка.

«На месте происшествия обнаружены 5 туш животных, внешне похожих на джейранов. Их точная видовая и половая принадлежность будет установлена по результатам экспертизы», - сообщили в нацпарке.

Уголовное дело зарегистрировано по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за незаконную охоту.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и возможную причастность находившихся в автомобиле граждан.

Джейран занесен в Красную книгу Казахстана. При этом принадлежность обнаруженных животных к этому виду пока официально не подтверждена.