Сборная Казахстана выиграла все три чемпионата Азии по хоккею
В финальном матче турнира в Южной Корее казахстанцы одолели хозяев площадки в серии буллитов со счётом 4:3.
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Сборная Казахстана по хоккею в третий раз завоевала титул чемпиона Азии. В решающей встрече турнира национальная команда обыграла Южную Корею в серии послематчевых буллитов.
Основное время матча завершилось без заброшенных шайб. Не удалось открыть счёт и в овертайме, поэтому победитель определился в серии буллитов. Казахстанские хоккеисты реализовали четыре попытки против трёх у соперника.
Точными бросками отметились Артур Гросс, Евгений Рымарев, оформивший два гола, и Диас Гусейнов. Именно его буллит стал решающим. Ворота сборной Казахстана защищал Нурек.
Чемпионат Азии-2027 проходил с 5 по 8 ноября в южнокорейском городе Чонджу. Казахстанская команда завершила турнир без поражений. На старте соревнований она обыграла Японию со счётом 3:2, а затем разгромила Китай — 5:0.
По итогам трёх матчей казахстанцы набрали восемь очков и заняли первое место в турнирной таблице.
Таким образом, сборная Казахстана выиграла все три чемпионата Азии, проведённых под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). В прошлом году команда также одержала победы над Южной Кореей (4:2), Китаем (5:1) и Японией (4:3).
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