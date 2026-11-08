Движение на двух трассах из Астаны ограничили из-за непогоды

В Акмолинской и Павлодарской областях ввели ограничения движения на отдельных участках республиканских трасс из-за ухудшения погодных условий. Запрет распространяется на все виды автотранспорта, оснащённые летними шинами.

Ограничения начали действовать 8 ноября с 17:20.

В Акмолинской области закрыты следующие участки:

трасса «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — с 18-го по 232-й километр, от Астаны до Щучинска;

трасса «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» — с 16-го по 200-й километр, от Астаны до границы Павлодарской области.

В Павлодарской области ограничение введено на участке этой же трассы с 200-го по 254-й километр — от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты.

Предварительное время открытия движения — 9 ноября в 09:00.