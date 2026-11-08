Движение на двух трассах из Астаны ограничили из-за непогоды
Предварительно дороги планируют открыть утром 9 ноября.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской и Павлодарской областях ввели ограничения движения на отдельных участках республиканских трасс из-за ухудшения погодных условий. Запрет распространяется на все виды автотранспорта, оснащённые летними шинами.
Ограничения начали действовать 8 ноября с 17:20.
В Акмолинской области закрыты следующие участки:
трасса «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — с 18-го по 232-й километр, от Астаны до Щучинска;
трасса «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» — с 16-го по 200-й километр, от Астаны до границы Павлодарской области.
В Павлодарской области ограничение введено на участке этой же трассы с 200-го по 254-й километр — от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты.
Предварительное время открытия движения — 9 ноября в 09:00.
Самое читаемое
- В Индонезии прошли митинги в поддержку и против президента Прабово Субианто
- В Алматы задержали мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную и угрожал ей
- Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова, ещё 15 ранены
- Две парашютистки погибли при столкновении в воздухе в Калифорнии
- 18-этажный жилой дом горел ночью в Астане