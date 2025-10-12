16 человек погибли в штате Теннесси в резкльтате взрыва на заводе
От здания не осталось ничего.
В результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в американском штате Теннесси 16 человек считаются погибшими, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.
Как сообщают представители местных властей, семьи жертв уже уведомлены о случившемся.
Следователи осматривают выгоревшее здание в поисках возможных улик, причины взрыва к настоящему времени не установлены.
Напомним, что взрыв на заводе Accurate Energetic Systems прогремел утром 10 октября. Как отмечал телеканала NBC News, спутниковые снимки с места взрыва показывают, что от здания не осталось ничего, кроме разбросанных обломков. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщал, что спасатели не обнаружили выживших после инцидента, но не назвал точную цифру.
Компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и сноса зданий.
